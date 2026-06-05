Izgleda da je to to kada je u pitanju povratak Feđe Dudića u kragujevački Radnički.

Prema saznanjima "Mozzart Sporta", postoji ozbiljna šansa da se 43-godišnji Sarajlija vrati u Šumadiju.

Ako sve protekne prema planu, Dudić bi mogao uskoro i zvanično da postane novi-stari šef struke Kragujevčana.

Energični trener je sada slobodan posle rastanka sa Mariborom.

U Sloveniju je otišao jesenas, nakon što se umorio od kragujevačke epizode i traumatične eliminacije iz kvalifikacija za Ligu konferencije od KI Klaksvika sa Farskih Ostrva.

Sada, kako stvari, stoje, izgleda da je sva prilika da došao trenutak i za veliki povratak u Šumadiju.