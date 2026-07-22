Kapiten Mančester junajteda Bruno Fernandes želi da napusti Mančester junajted ovog leta.

Njemu ističe ugovor naredne sezone, a u ugovoru ima izlazne klauzule. Za engleske timove ona je 64 miliona funti, dok je za one iz inostranstva 56 miliona funti.

Kako prenose turski mediji, on je dogovorio sve sa Galatasarajem i želi da pređe u Istanbul, a ostalo je da se dogovore dva kluba. U suštini, turski klub samo treba da aktivira izlaznu klauzulu u ugovoru.

Fernandes je imao sjajnu prošlu sezonu sa 9 golova i čak 21 asistencijom.