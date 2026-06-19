Fudbalska reprezentacija Portugala podbacila je na debiju na Mundijalu i odigrala 1:1 protiv Demokratske republike Kongo, a novi problemi se nižu.

Tačnije, mogla bi da ih napravi Ronaldova sestra Katia Aveiro.

Naime, lajkovala je post na Instagramu u kome piše:

"Bruno Fernandes je drugi igrač kada obuče dres reprezentacije. U trenutku kada je Portugalu potreban lider – on nestaje i prebacuje odgovornost na druge. Svaka čast na talentu i na svim natpisima iz medija, ali gde je Bruno kada se utakmica lomi? Gde je u važnim trenucima? Navijači očekuju da preuzima odgovornost pod pritiskom, a ne da nestane kada je gusto.”

Videćemo šta li će mu Bruno reći kada do njega dođe ova informacija, a Portugal narednu utakmicu na Mundijalu igra protiv Uzbekistana – 23. juna.