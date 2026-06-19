Miloš Vulić se prošlog leta vratio u Kruševac sa jasnom željom da pomogne svom matičnom klubu da ostane u eliti i napravi novi iskorak, ali se sezona završila razočaranjem – Napredak je ispao iz Superlige Srbije.

Iako je bio jedno od najiskusnijih imena u timu, njegov povratak nije uspeo da promeni sudbinu kluba, pa je sada fokus prebačen na ono što sledi u njegovoj karijeri.

Prema informacijama koje prenosi "Meridiansport", za 29-godišnjeg vezistu stiglo je konkretno interesovanje iz Azije, a u igri su dve destinacije – Vijetnam i Kuvajt.

Ponude su već na stolu i Vulić ih ozbiljno razmatra, ali konačna odluka još uvek nije doneta, jer letnji prelazni rok tek ulazi u punu fazu, ističe pomenuti mediji.

Vulić je godinu i po dana proveo u Crvenoj zvezdi, postigao i gol Olimpijakosu u Ligi šampiona nakon čega je prešao u Krotone. Kasnije je igrao u Peruđi, TSC-u i Napretku.