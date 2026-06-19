Prema pisanju francuskog lista Nice-Matin, klub iz Kneževine dobio je određeno odlaganje i dodatni vremenski prostor kako bi pronašao nove investitore i obezbedio finansijsku stabilnost za naredni period.

Ipak, uprava ne želi da se oslanja isključivo na taj scenario, pa navodno paralelno priprema ozbiljno restrukturiranje poslovanja i plan prilagođen znatno skromnijem budžetu.

Plan je da Monako naredne sezone funkcioniše sa budžetom od oko 10 miliona evra, što bi bilo značajno manje nego prethodnih godina, uz nastup u Evrokupu i početak novog razvojnog ciklusa.

Na sve španski "Encestando" piše da je već spremna zamena i da stiže Bešiktaš sa srpskim trenerom Dušanom Alimpijevićem.

Već duže je provejavao ovakav scenario, a sada je nikad bliži dobijanju i konačnog epiloga.