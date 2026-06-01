Reprezentacija Srbije u fudbalu 7 na 7 biće jača za dva bivša fudbalera Crvene zvezde i Partizana.

Naime, Miloš Vulić je zajedno sa penzionisanim Sašom Marjanovićen odlučio da se okuša u ovom sportu i zajedno će sa Predragom Sikimićem činiti napadački trio u ovom sportu kada je nacionalni tim u pitanju.

Vulić je ove sezone ispao sa Napretkom u Prvu ligu Srbije. Dres Zvezde je nosio od 2019. do 2020. godine. Sa crveno-belima je igrao u Ligi šampiona, a navijači ga pamte po golu protiv Olimpijakosa u pobedi od 3:1.

Sa druge strane, Marjanović je u Partizanu igrao od 2016. do 2018. godine, a 2017. je sa crno-belima osvojio duplu krunu.

Vest je objavljena svega nekoliko dana pred spektakl u Požarevcu, gde se na stadionu "Velibor Vasović" od četvrtog do sedmog juna održava Liga nacija u fudbalu 7, ali i Gran pri, odnosno Ol-star događaj.

Na turniru će učestvovati i Češka, Urugvaj, Severna Makedonija, Turska, Italija, Slovenija, Rusija, Hrvatska, Tunis, Austrija i Bosna i Hercegovina.