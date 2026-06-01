Italijanski teniser Flavio Koboli plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je danas u Parizu u osmini finala pobedio Amerikanca Zakarija Svajdu
6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5).
Meč je trajao tri sata i 19 minuta. Koboli se nalazi na 14. mestu ATP liste, dok je Svajda na 85. teniser sveta.
Ovo je bio drugi međusobni duel italijanskog i američkog tenisera, a drugi trijumf Kobolija.
Italijanski teniser će u četvrtfinalu Rolan Garosa igrati protiv pobednika duela između Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima i Čileanca Alehandra Tabila.
Italijan među osam najboljih: Koboli u četvrtfinalu Rolan Garosa
