Paragvajski teniser Adolfo Vanijel Valjeho pola zarađenog novca na Rolan Garosu moraće da potroši na kazne.

Valjeho je kažnjen zbog seksističkih komentara posle meča drugog kola sa Moizom Kuameom.

-Ovakvu vrstu mečeva treba muškarci da sude. Teško je ženama da rade to - rekao je Valjeho.

Direktorka Rolan Garosa, Ameli Morezmo, kaže da je Valjeho kažnjen sa 65.000 evra, što je najveća kazna u istoriji turnira.

Za plasman u drugu rundu Valjeho je zaradio 130.000 evra.

Inače, taj meč protiv Kuamea je izgubio sa 3-2 posle skoro pet sati borbe.