Paragvajski teniser Adolfo Vanijel Valjeho pola zarađenog novca na Rolan Garosu moraće da potroši na kazne.
Valjeho je kažnjen zbog seksističkih komentara posle meča drugog kola sa Moizom Kuameom.
-Ovakvu vrstu mečeva treba muškarci da sude. Teško je ženama da rade to - rekao je Valjeho.
Direktorka Rolan Garosa, Ameli Morezmo, kaže da je Valjeho kažnjen sa 65.000 evra, što je najveća kazna u istoriji turnira.
Za plasman u drugu rundu Valjeho je zaradio 130.000 evra.
Inače, taj meč protiv Kuamea je izgubio sa 3-2 posle skoro pet sati borbe.
Komentari (0)