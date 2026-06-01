Fudbalski klub Crvena zvezda, kao što se i najavljivalo, prodao je štopera Stefana Lekovića ekipi Estrelje za 1.000.000 evra.

Kapiten mlade reprezentacije Srbije igrao je prethodnih šest meseci na pozajmici u Portugalu gde je oduševio, pre svega jer je postigao dva gola u remiju protiv Brage, a upravo taj bod doneo je opstanak ekipi.

Lekovića je Estrelja pre toga platila 250.000 evra za pozajmicu, a sada će na račun Zvezde leći još ceo milion.

Beograđanin je dete Crvene zvezde za koju je odigrao ukupno 38 utakmica uz tri gola i jednu asistenciju. Do sada je u karijeri igrao na pozajmicama u Viljarealu B i Monci.