Nekolicina igrača Crvene zvezde je trenutno na pozajmici i manje-više se zna njihov status, osim Felisija Milsona.

Angolac je imao dobru sezonu u Al Džaziri, pa se na "Marakani" nadaju da će njegov ugovor biti otkupljen za 5.000.000 evra, čime bi crveno-beli makar finansijski uspeli da imaju neki povrat.

Milson je u redove šampiona Srbije stigao leta 2024. godine kao veliko pojačanje, ali nije ispunio očekivanja i brzo je pao u drugi plan. Crveno-beli više nisu računali na njega, pa je otišao na pozajmicu i dobro se snašao u novoj sredini, pa su u Zvezdi i više nego sigurni da će njegov ugovor biti otkupljen.

U međuvremenu, čeka se i aktivacija Estrelje Amadore kada je reč o Stefanu Lekoviću. Zvezda bi za mladog reprezentativca Srbije trebalo da dobije 1.250.000 evra.

Šavi Babika je zimus otišao na pozajmicu u Karagumruk koji je ispao u drugu ligu Turske i ne može da plati 4.000.000 evra za njegov otkup. Ipak, postoje interesovanja, i čini se da Zvezdi neće biti teško da nađe novi klub Babiki, uprkos tome što je jedan od većih promašaja u novijoj istoriji kluba iz Ljutice Bogdana.

Očekuju se odlasci Edmunda Ada i Balše Popovića. Jovan Šljivić je bio u OFK Beogradu i postoji velika šansa da i naredne sezone nosi dres "romantičara".

Sve u svemu, čeka nas uzbudljivo leto na "Marakani".