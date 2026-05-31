Demba Sek je letos stigao na pozajmicu u Partizan, ali bi mogao trajno da ostane u Humskoj.

Prema pisanju italijanskog portala "Torinogranata", crno-beli su odlučili da otkupe ugovor krilnog napadača od Torina. Senegalac je u sezoni za nama imao veliku minutažu i deluje da će ostati u Beogradu.

Iako su njegove partije često izazivale različite reakcije zbog oscilacija u igri, stručni štab i rukovodstvo očigledno smatraju da može da pruži više od onoga što je prikazao u prethodnoj takmičarskoj godini.

Sek je odigrao 40 utakmica u dresu Partizana na kojima je postigao šest golova, uz devet asistencija. Posle perioda provedenog u Italiji, gde nije uspeo da dođe do kontinuiteta, u Beogradu je dobio značajnu ulogu i redovno mesto u timu.