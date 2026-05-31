Vaso Bakočević je doživeo debakl na FNC 31 koji je sinić održan u Beogradskoj areni. Crnogorski borac je poražen od Hrvata Hrvoja Sepa i to praktično posle prvog udarca.

Publika u Areni je posle borbe izviždala Bakočevića, koji se sada oglasio na društvenim mrežama. On je poručio da je završio sa profesionalnim MMA borbama i da ide u penziju kada su u pitanju profesionalne borbe i da će se ubuduće boriti samo na "freak" borbama, poput onim koje organizuje Baka Prase, što je i najavio za oktobar.

- Dobro je krenulo al' loše završilo. Čestitke na pobedi Hrvoje Sep. Želeo bih da se zahvalim svima iz FNC na svemu, tretirali ste me kao kralja - Dražen Forgač i Ante Jurić, jednostavno ne mogu da se borim više na ovom nivou i ne želim da uzimam mesto nekom ko to stvarno zaslužuje.

- Veliko hvala mojim navijačima koji su me i nakon ovako lošeg nastupa čekali ispred Arene i podrzali.

- Nakon 16 godina profesionalne karijere vreme je da promenim opis iz "profesional" u "freak" fighter… Vidimo se u oktobru na BFC - poručio je Vaso Bakočević.