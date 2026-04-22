Sada je ozvaničena i nova borba, a to je duel u kojem će snage odmeriti Vaso Bakočević i Hrvoje Sep!

Pored borbi u kojoj ćemo videti duel za pojas u kojem će u poluteškoj kategoriji snage odmeriti Aleksandar Džoker Ilić i Đani Barbir, a gde ćemo gledati i Darka Stošića, Marka Bojkovića, Kamila Krasku, Ivicu Truščeka... sada smo dobili još jednu poslasticu

Vaso Bakočević je neko ko uvek izaziva pažnju i pravi spektakl i šou! "Balkanski Konor Mekgregor" će ponovo u oktagon, a meč će biti po MMA pravilima u "kečvejt" kategoriji do 80 kilograma.

Vaso Bakočević je poslednju borbu imao u humanitarnom događaju gde se borio u boksu sa pevačem Vukom Mobom, kojeg je brutalno nokautirao.

Sada će imati ozbiljniji posao, jer mu je rival hrvatski profesionalni bokser, koji ima odličan skor u profi ringu od 13 pobeda (10 nokautom) i dva poraza, kao i jedan nerešen meč.

Nema sumnje, čeka nas spektakl kakav će se dugo pamtiti!