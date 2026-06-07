Veliku nagradu Monaka obeležila su brojna odustajanja, kazne za vozače, izlasci vozila bezbednosti kao i prekid trke, koji je trajao više od 30 minuta.



Antoneli je u Monte Karlu došao do pete uzastopne pobede u sezoni ispred vozača Ferarija Britanca Luisa Hamiltona i Francuza Isaka Hađara iz ekipe Red Bul.

Četvrto mesto zauzeo je vozač Meklarena Oskar Pjastri, a bodove su još osvojili Lijam Loson (Rejsing Buls), Arvid Linblad (Rejsing Buls), Pjer Gasli (Alpina), Aleksandar Albon (Vilijams), Esteban Okon (Has) i Serhio Perez (Kadilak).

Trku nije završilo sedam vozača, među kojima i Maks Ferstapen iz Red Bula, Lando Noris iz Meklarena i Šarl Lekler iz Ferarija.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Antoneli sa 156 bodova, dok je Hamilton drugi sa 90.

Naredna trka u F1 biće održana 14. juna u Barseloni.