Predstavnici rukometnog kluba Partizan, predsednik Miljan Žugić i sportski direktor Ivan Dimitrijević sastali su se u Budimpešti sa predsednikom Evropske rukometne federacije (EHF) Mihaelom Vidererom i prvim potpredsednikom EHF-a Predragom Boškovićem, a tema razgovora bila je 'vajl kard' za učešće u narednoj sezoni Lige šampiona, saopštio je danas prvak Srbije.

- Čelnici EHF-a pozvali su naše rukovodstvo da budu gosti F4 LŠ u konkurenciji dama, kao i da se sastanu povodom učešća 'crno-belih' rukometaša u najelitnijem evropskom takmičenju. Tema sastanka bila je 'vajld kard' za predstojeću sezonu LŠ, u kojoj je naš klub poslednji put nastupao pre 13 godina - navode iz Partizana.

- Usled proširenja najjačeg evropskog klupskog takmičenja, EHF vidi Partizan kao potencijalnog dobitnika specijalne pozivnice, ali će zbog incidenata u utakmicama sa AEK-om i Vojvodinom u narednom periodu pomno pratiti plan i strategiju našeg kluba po pitanju bezbednosti, kontrole navijača i ulaska u halu. Evropska kuća rukometa izrazila je želju da podrži podizanje rukometa u Srbiji i bila bi srećna da u predstojećoj sezoni 'crno-beli' zaigraju u LŠ uz sjajnu atmosferu i podršku svojih navijača, ali u Beču postoji bojazan od ponavljanja ovakvih situacija - dodaje se u saopštenju šampiona Srbije.

Partizan je naveo da su predsednik i sportski direktor beogradskog kluba dali garancije da će sportsku javnost u Srbiji usmeriti ka tome da utakmice prođu bez ikakvih problema, kao i da se već radi na bezbednosnim protokolima i efikasnijoj organizaciji mečeva, zarad očuvanja bezbednosti svih aktera na terenu i tribinama.

- Rukometni klub Partizan učiniće sve da u narednom periodu pokaže da, ne samo kvalitetom ekipe, već i organizaciono i marketinški može da prati standarde koje zahteva najelitnije klupsko takmičenje. Da bi se to postiglo i naš tim konačno, posle 13 godina, ponovo zaigrao u LŠ, potrebno je veliko razumevanje navijača i ljubitelja rukometa, od kojih verujemo da ćemo imati punu podršku na putu da Partizan ponovo bude na mapi najboljih klubova Evrope - zaključuje se u saopštenju Partizana.