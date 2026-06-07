Bernardo Silva je završio epizodu u Mančester sitiju. Portugalskom fudbaleru 30. juna ističe ugovor i posle devet sjajnih godina napušta "Etihad".

Iako je delovalo da će preći u Barselonu, situacija se promenila, pošto se u igru uključio Real Madrid, i to navodno na zahtev Žozea Murinja, koji bi uskoro mogao da sedne na klupu Kraljevskog kluba.

Španski mediji pišu da je Murinjo lično kontaktirao Silvu, naglasivši da ga želi već ovog leta.

Portugalac još uvek razmatra sve opcije, uključujući Barselonu i Atletiko, i konačnu odluku neće doneti pre Svetskog prvenstva.

Silva je karijeru počeo u Benfiki, odakle je otišao u Monaku, da bi potom 2017. godine prešao u Mančester siti. Postao je legenda kluba sa kojim je osvojio sve što se može osvojiti. ZA reprezentaciju Portugala je odigrao 107 utakmica i postigao 14 golova i biće važan šraf ekipe na predstojećem Mundijalu.