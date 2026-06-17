Dosadašnji fudbaler Mančester sitija Portugalac Bernardo Silva potpisao je ugovor sa Realom do 30. juna 2028. godine, saopštio je danas madridski klub.

Bernardo Silva (31) je u madridski klub stigao bez obeštećenja, pošto mu je istekao ugovor sa Mančester sitijem. On se trenutno nalazi sa reprezentacijom Portugalije na Svetskom prvenstvu.

Bernardo Silva je igračku karijeru počeo u Benfiki, a potom je nastupao za Monako. Portugalski fudbaler je bio član Mančester sitija od 2017. godine. Za engleski klub je odigrao 460 utakmica i postigao je 76 golova, a sa ovim klubom osvojio je 20 trofeja.

Za reprezentaciju Portugalije nastupio je na 109 mečeva i 14 puta se upisao u listu strelaca.