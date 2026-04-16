Portugalski fudbaler Bernardo Silva saopštio je danas da napušta Mančester Siti na kraju sezone.

U oproštajnoj poruci na društvenoj mreži Iks, iskusni 31-godišnji vezista je rekao da je proveo predivnih devet godina među "građanima" i zahvalio se treneru Pepu Gvardioli, saigračima, zaposlenim u klubu, a posebno navijačima.

Silva je u dresu "građana" u svim takmičenjima odigrao 451 meč i postigao 76 golova. Osvojio je sa klubom Ligu šampiona, Svetsko klupsko prvenstvo, šest titula prvaka Engleske, pet Liga Kupa i dva FA Kupa.

Portugalski, italijanski i engleski mediji tvrde da će Silva kao slobodan agent u junu potpisati višegodišnji ugovor sa čelnicima Juventusa.