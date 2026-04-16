Golman poznat po svojoj ulozi u Arsenalu, Juventusu i Liverpulu, nastradao je u 49. godini života.

Prema navodima policije, Maningerov automobil na neobezbeđenom pružnom prelazu u opštini Nusdorf udarila u kompozicija lokalne železnice, nakon čega je povučen više stotina metara. U početku se govorilo o teškim povredama vozača, ali je ubrzo potom potvrđena smrt.

- Aleksander Maninger bio je izuzetan ambasador austrijskog fudbala, kako na terenu, tako i van njega. Svojom međunarodnom karijerom postavio je visoke standarde i inspirisao mnoge mlade golmane - rekao je sportski direktor Fudbalskog saveza Austrije Peter Šetel na sajtu saveza, odajući počast preminulom.

- Njegovi rezultati zaslužuju najveće poštovanje i ostaće nezaboravni. U ovom teškom trenutku naše misli su uz njegovu porodicu i najbliže - dodaje on.

Maninger je tokom karijere odigrao 33 meča za reprezentaciju Austrije.