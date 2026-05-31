Veliku stvar uradili su iz fudbalskog kluba Crvena zvezda.

Naime, golman Mateus će ostati na "Marakani".

Kako prenosi portal "Telegraf" saznaje, prvak Srbije je odlučan bio u nameri da odgovori na mnoge ponude iz Brazila i Mateusu su ponudili ugovor na dve plus jednu godinu, a iskusni čuvar mreže se nije predomišljao.

Iako je bilo ponuda koje su stizale na "Marakanu", u Zvezdi su jasno isticali ranije da neće dozvoliti da im možda i najbolji igrač ove sezone ode iz kluba.

Kada je reč o ostalim golmanima Zvezde, Omri Glazer će napustiti Ljutice Bogdana, dok će Vuk Draškić gotovo izvesno put Karaburme, gde će braniti za OFK Beograd.

Za sada, nije poznat status Ivana Guteše, a veću ulogu bi mogao da dobije talentovani Savo Radanović.