Nekadašnji fudbaler Partizana i povremeni reprezentativac Srbije Đorđe Jovanović, okončao je svoju epizodu na pozajmici u Makabiju iz Haife i vratio se u matični Bazel. Igrač koji je prošle sezone okončao drugi mandat među crno-belima, nije zadovoljan, pošto je upisao svega 14 mečeva i dao tri gola u ligi, odnosno četiri duela u evropskim mečevima.

Ukupno je odigrao jedva malo više od četiri cele utakmice u domaćem prvenstvu, a saradnja sa bivšim trenerom Crvene zvezde Barakom Baharom nije bila uspešna.

- Od prvog trenutka kad se pojavila priča oko Makabija iz Haife, insistirao sam da se dogovori transfer, a ne pozajmicu, jer u fudbalu, kad stvari krenu loše po tim, prvi koji su targetirani kao krivci su pozajmljeni fudbaleri. Pričam iz ličnog iskustva - rekao je Jovanović za izraelske medije.

Smatra da je sve lepo krenulo...

- Dobro sam počeo, upisao dve asistencije u evropskim utakmicama, postigao gol u prvom kolu. Posle toga ne znam šta se promenilo. Odjednom sam svaki meč bio na klupi. Naravno, bio sam frustriran, ali sam uvek ostajao profesionalan, davao sve od sebe na treninzima kako bi pomogao ekipi koliko god je moguće

Zatim je krenuo da govori o Baharu, kojeg poštuje, ali...

Nisam zadovoljan načinom na koji se Bahar ophodio prema meni. Nikad mi nije objasnio šta je problem. Imalo smo jedan razgovor kad sam stigao. Bio je dobro raspoložen, ali šta se promenilo od tog trenutka do danas – ne znam”.

- Veliko ime u izraelskom fudbalu, a došao je u teškom trenutku za tim. Nisam zadovoljan načinom na koji me je tretirao. U Tel Avivu sam dobio minute i poverenje. To je razlika u periodima u kojima sam igrao za dva Makabija.

Nije završio u Tel Avivu, iako je to moglo da se desi.

- Čim je stigla ponuda iz Haife, agent je zvao u Tel Aviv I obavestio ih o ponudi. Hteo sam da vidim da li bi možda želeli da se vratim. Rekli su da imaju potpisanog napadača. Na kraju, ne žalim ni za čim. Fudbal je pun uspona i padova - rekao je Jovanović.