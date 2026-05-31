Fudbaleri Pari Sen Žermena po drugi put zaredom su postali šampioni Evrope. "Sveci" su u finalu u Budimpešti savladali Arsenal nakon boljeg izvođenja penala i tako odbranili titulu osvojenu prošle godine u Minhenu.

Sinoć se slavilo u kasne sate na ulicama Pariza. Nažalost, bilo je i incidenata, pa je tako preko 400 osoba uhapšeno.

Slavlje se nastavilo i danas, ali je atmosfera mnogo mirnija.

Ovog popodneva će biti doček fudbalera PSŽ-a i svi se spremaju za taj događaj. Ljudi masovno idu na doček, a policija je na svakom koraku u punoj opremi.