Portugalski fudbaler Rafael Leao najavio je odlazak iz Milana u letnjem prelaznom roku.

Leao (26) je od 2019. godine član Milana za koji je u svim takmičenjima odigrao 291 meč i dao 80 golova.

- Milan mi je pomogao da rastem i podržao me je u teškim trenucima karijere, ali sad osećam da mi je potrebno nešto novo - rekao je Leao za portugalsku SportTV.

Krilni napadač je sezonu završio sa deset golova i tri asistencije na 31 utakmici u svim takmičenjima, što nije bilo dovoljno da Milan izbori Ligu šampiona.

- Mislim da sam Milanu dao sve što sam mogao. To je klub koji mi je mnogo pomogao da rastem, koji me je podržavao u teškim vremenima. Srećan sam što sam mogao da upišem svoje ime u istoriju kluba. Želim da se oprobam u novom izazovu, u novoj ligi. I ako bi se to desilo, bio bih veoma srećan i zadovoljan, jer bi to značilo da sam svoj posao obavio najbolje što sam mogao - zaključio je Leao.

Italijanski mediji su prethodnih dana pisali da se za usluge Portugalca interesuju španski, engleski i klubovi iz Saudijske Arabije.