Jovančević je do ličnog rekorda stigao uz minimalnu pomoć vetra od 0.5 m/s u leđa.

Time je već u prvoj trci sezone popravio lični rekord, koji je do sad iznosio 10.61 sekundu.

Jovančević je rekorder Srbije u skoku udalj u dvorani sa rezultatom 8,03 metra, a najveći uspeh u toj disciplini ostvario je osvajanjem bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Glazgovu 2019. godine.

Posle zimskog rezultata od 6.69 sekundi na 60 metara, koji ukazuje na potencijal za znatno brža vremena na 100 metara, i imajući u vidu da se ove godine pretežno posvetio sprintu, od njega se u nastavku sezone očekuju još vrednija ostvarenja.

Pobednik trke na 100 metara bio je Mađar Dominik Ilovski rezultatom 10.41 sekundu.

U skoku udalj nastupio je i Luka Bošković, koji je zauzeo šesto mesto sa skokom od 7,65 metara. Taj rezultat ostvario je u poslednjoj seriji, a ujedno je bio i njegov jedini ispravan skok na takmičenju.

Do pobede je stigao Grk Miltiadis Tentoglu, koji je trijumfovao uz novi rekord mitinga od 8,49 metara.

Na istom mitingu nastupila je i Anja Lukić u trci na 100 metara sa preponama. Srpska reprezentativka zauzela je šesto mesto rezultatom 13.44 sekunde.