Kako prenosi tamošnji Aftonbladet, jedan od takmičara doživeo je srčani udar na samo 300 metara do cilja tokom trke ranije danas.

Tek oko 16.30 časova popodne, zvaničnici maratona u Stokholmu su potvrdili da se dogodio incident.

- Odmah je urađena reanimacija, osoba je imala puls i odmah je transportovana u bolnicu - rekao je menadžer operacija na maratonu, Mats Hedenstrem.

Potvrdio je da se sve dogodilo malo ispred stadiona gde je bila ciljna ravnina.

- To se dogodilo baš ispred stadiona - potvrdio je.

Pored njega, još 18 osoba je transportovano u bolnicu zbog "simptoma umora" i njima je pružena medicinska nega.

- Pregledima je utvrđeno da im je neophodna dodatna nega i da im je neophodna prva pomoć. Normalno je da ne završite trku, dosadno je, ali ne i neuobičajeno. Bilo je dosta toplo, bilo je mnogo ljudi i većina je trčala prvi put. Neki ne znaju gde su im granice.