23.15 - Blog za danas zatvaramo informacijom da je Kasper Rud prošao dalje pobedom nad Tomijem Polom posle velikog preokreta sa 3:2.

23.06 - Još jedno iznenađenje priredio je Jakub Menšik koji je uspeo da savlade Aleksa de Minora i sa 3:1 prođe dalje.

22.35 - Nije kraj iznenađenjima. Posle Đokovića još jedan veliki favorit je ispao u trećem kolu i to od 106. na svetu. Čitajte o tome OVDE.

21.10 - Srbija će imati predstavnicu u osmini finala Rolan Garosa. Više o tome OVDE.

20.57 - Novak Đoković završio je svoje učešće na Rolan Garosu porazom od Žoaa Fonseke. Više o tome OVDE.

19.05 - Drama na Novakovom meču, Fonseka se vratio u život!

17.12 - Ruski teniser, Andrej Rubljov, prošao je u osminu finala pobedom nad Portugalcem Nunom Boržešom rezultatom 3:0 (7:5, 7:6, 7:6)

17.00 - Đoković je osvojio prvi set protiv Fonseke - 6:4

15.48 - Uskoro se očekuje izlazak na teren Novaka Đokovića i Žoaa Fonseke

10.15 - Janik Siner bio je skroz korektan posle poraza.

09.44 - Šta se desilo sa Sinerom? Patrik Muratoglu kako da je sve predvideo i to par sata ranije. Šta je rekao pogledajte OVDE.

09.05 - Ukrajinska teniserka Aleksandra Olijnikova, koja je igrala za Hrvatsku u juniorskim kategorijama, stigla je do trećeg kola Rolan Garosa, nakon što je pobedila Kimberli Birel sa 6:3, 0:6, 7:6.

A ono zbog čega je nastao skandal je činjenica da će u narednoj rundi igrati protiv Ruskinje Dajane Šnajder. Olijnikova je oštro prozvala svoju sledeću protivnicu na konferenciji za novinare u Parizu, podsećajući da je igrala na turniru u Sankt Peterburgu

09.01 - Eliminacija Janika Siner je glavna tema. Neki su otišli korak dalje - o čemu je reč vidite OVDE.

09.00 - Dobar dan i dobro došli na još jedan blog posvećen Rolan Garosu. Iza nas je šokantan dan, šta se dešavalo vidite OVDE.