Srpski teniser, Novak Đoković igra na Rolan Garosu meč trećeg kola protiv Žoaa Fonseke iz Brazila.

ĐOKOVIĆ - FONSEKA 2:2 (6:4, 6:4, 3:6, 5:7)

Četvrti set:

5:7 - Fonseka dolazi do seta! Idemo u peti odlučujući set

5:6 - Katastrofa za Đokovića, Fonseka pravi brejk i serviraće za set!

5:5 - Igralo se na razliku, ali je Fonseka, kao Novak malopre, preživeo i osvojio gem, pa je tako poravnao rezultat, drama se nastavlja

5:4 - Sada je Novak preživeo golgotu, spasao je brejk lopte i došao na korak od trijumfa

4:4 - Kakvu je priliku propustio Novak1 Tačnije dve ogromne prilike je imao, dve brejk lopte i to vezane, ali se Brazilac izvukao i osvojio vrlo važan gem

4:3 - Đoković je izgubio samo jedan poen na svoj servis i došao je do nove prednosti, polako idemo ka raspletu četvrtog seta!

3:3 - Prekida seriju Đokovića Fonseka

3:2 - Vratio je Novak brejk i osvojio naredni servis gem, pa tako sada Srbin vezuje tri gema u četvrtom setu

2:2 - Novak je vratio brejk! Potpuni egal u četvrtom setu

1:2 - Uzima Novak prvi gem u ovom četvrtom setu

0:2 - Novi gem za Fonseku, potvrdio je malopre stečeni brejk prednosti

0:1 - Nastavlja se dobra igra Fonseke, Brazilac pravi brejk na startu četvrtog seta

Treći set:

3:6 - Fonseka osvaja treći set...idemo u četvrti...

3:5 - Igralo se na razliku, ali je Đoković uspeo da dođe do gema, na potezu je Brazilac koji će servirati za treći set

2:5 - Nije Novak ni bio blizu brejk lopte ponovo, pa je tako Žoao došao na korak od osvajanja trećeg seta

2:4 - Novak je dobro odservirao, smanjio prednost protivnika, ali i dalje ima brejk Brazilac

1:4 - Nastavlja sa sjajnom igrom Fonseka u trećem setu

1:3 - I uspeva Novak da prekine seriju Brazilca, odservirao je sjajan servis brzinom 188 km/h i tako osvojio prvi gem u trećem setu

0:3 - Loš početa trećeg seta za Novaka, tri gema zaredom je osvojio Fonseka

Drugi set:

6:4 - Đoković je potvrdio brejk i došao i do drugog seta!

5:3 - Preživeo je ovaj gem Novak i sada mu još samo jedan nedostaje za ubedljivu prednost u finalu

4:3 - Smanjuje Brazilac prednost Srbina, ali i dalje Novak ima lepu prednost

4:2 - Potvrdio je Novak brejk i sada je na dva gema od osvajanja drugog seta

3:2 - Brejk! Đoković je prvi uspeo da oduzme rivalu servis u drugom setu

2:2 - Nije dugo imao prednost Fonseka, Đoković je prilično lako poravnao rezultat

1.2 - Za sada bez brejka, teniseri su sigurni na svoje servise

1:1 - I Fonseka i Novak su sigurni na startu drugog seta, rezultat je izjednačen

Prvi set:

6:4 - Dolazi Novak do seta!

5:4 - Novi gem za Žoaa, a sada je ponovo Novak na potezu

5:3 - Brejk je napravio Brazilac, vratio je jedan, ali Novak ima još jedan brejk

5:2 - Brazilac je morao da spasava set lopte, preživeo je ovaj gem, ali sada Novak servira za prvi set

5:1 - Potvrdio je Đoković brejk prednosti i sada će Fonseka morati da servira da ostane u prvom setu

4:1 - Još jedan brejk! U odličnom je ritmu Novak, ima dva brejka i maršira ka osvajanju prvog seta

3:1 - Samo jedan poen je izgubio Đoković u svom servis gemu i dolazi do trećeg gema

2:1 - Uzima prvi gem na startu ovog meča i Fonseka, smanjuje prednost Novaka

2:0 - Potvrdio je Novak brejk

1:0 - Brejk! Đoković već na startu meča oduzima servis Brazilcu

15.41 - Mira Andrejeva je pobedila Čehinju Buzkovu sa 2:0 (6:4, 6:2), pa će tako Novak i Fonseka uskoro na teren

14.25 - Novak na teren izlazi posle ženskog singla u kom igraju Andrejeva i Buzkova

14.05 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču trećeg kola Rolan Garosa između Novaka Đokovića i Žoaa Fonseke. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Pariza.