Dok su se metropole širom Severne Amerike borile za privilegiju da ugoste utakmice predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu, drugi najveći kanadski grad, Montreal, doneo je radikalnu odluku.

Montreal je svesno povukao svoju kandidaturu i zatvorio vrata FIFA, izračunavši da bi ih fudbalski turnir koštao gubitka sopstvenog identiteta i milionskih prihoda. Prema rečima Karolin Prul, tadašnje komesarke za turizam a danas ministarke stanovanja Kvebeka, cena domaćinstva bila bi izuzetno visoka jer je FIFA praktično tražila privremeni monopol nad gradom.

Ultimatum koji je fudbalska organizacija postavila pred Montreal podrazumevao je potpunu blokadu Olimpijskog stadiona na tri meseca, dok bi sam teren morao da bude nedostupan za bilo kakve druge aktivnosti čak dve godine. Pored toga, FIFA je zahtevala ekskluzivnu kontrolu nad ključnim gradskim lokacijama od maja do jula, uz strogu zabranu organizovanja drugih velikih sportskih manifestacija nedelju dana pre i nedelju dana nakon turnira.

Upravo je ova poslednja stavka prelomila pregovore. Takav veto direktno bi ugasio i paralisao događaje koji decenijama pune budžet Montreala i čine srž njegovog života – pre svega čuveni Međunarodni džez festival, Montrealski triatlon, festival „Frankos de Montreal“, ali i najveći sportski dragulj grada, Veliku nagradu Kanade u Formuli 1.

Vlasti su na kraju izabrale stabilne, profitabilne godišnje brendove umesto jednokratnog fudbalskog spektakla. Koliko je ta računica bila ispravna pokazao je upravo minuli vikend Formule 1. Trka na stazi Žil Vilnev privukla je rekordnih 360 hiljada posetilaca, dok su hoteli i restorani nedeljama unapred bili rasprodati do poslednjeg mesta, potvrđujući status trke kao ekonomskog motora grada.

Simboličan detalj zabeležen je tik pred start trke, kada je na stazu Žil Vilnev u okviru promotivne turneje unet originalni trofej Svetskog prvenstva. Prolazak Zlatnog globusa kroz punu stazu u Montrealu bio je tihi podsetnik na događaj koji je grad svesno propustio, izabravši formulu, džez i slobodu da ne zaustavlja sopstveni život zbog FIFA-inih pravila.