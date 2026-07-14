Reprezentativac Srbije, Erhan Mašović, trenutno se nalazi u rodnom gradu gde trenira zajedno sa ekipom Novog Pazara.

Pouzdani štoper, koji je prethodnih šest godina proveo u redovima nemačkog Bohuma, slobodan je u izboru nove sredine nakon što mu je nedavno istakao ugovorom sa plavo-belima.

Mašović je počeo karijeru u ekipi AS 15, a potom kao tinejdžer prešao u Čukarički. Brzo se defanzivac afirmisao na Banovom brdu, što mu je omogućilo transfer u Klub Briž, a pre prelaska u redove nemačkog tima nastupao je još za Trenčin iz Slovačke i danski Horsens.