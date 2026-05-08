Srpski fudbaler Erhan Mašović postaje slobodan igrač na kraju sezone pošto je jedan od 11 igrača kojima su se čelnici nemačkog drugoligaša Bohuma zahvalili na saradnji jer im ističu ugovori.



Čelnici Bohuma su odlučili da posle još jedne neuspešne sezone u Bundesligi 2 da kompletno renoviraju tim i pokušaju da se naredne sezone izbore za povratak u Bundesligu.

Mašović (27) je na listi igrača koji odlaze iz Bohuma na kojoj su i Marsel Sobotka, Romario Reš, Kalum Maršal, Kjel Vetjen, Farid-Alfa Rupreht, Fransis Onijeka, Leandro Morgala, Kevin Fogt, Noa Lusli i Matuš Bero.

Povremeni srpski reprezentativac je od 2020. godine član Bohuma. Odigrao je 122 utakmice i dao pet golova.