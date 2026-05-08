Srpski trener Aleksandar Stanojević uživa veliko poverenje uprave Karagumruka, iako je zakucan za dno tabele.

To je potvrdio i predsednik kluba Sulejman Hurma koji je spremio i novi dvogodišnji ugovor za nekadašnjeg stratega Partizana.

Karagumruk je poslednji u prvenstvu Turske, sa pet bodova manje od zone spasa na dva kola pre kraja. Jasno je da će teško ostati u najvišem rangu, ali Stanojević je doneo značajan boljitak u samoj igri i u funkcionisanju ekipe.



- Siguran sam da ćemo sa Stanojevićem igrati na evropskoj sceni! On je sjajan trener, radi jako dobro i sa njim Karagumruk igra veoma dobar fudbal. Na svim utakmicama, bilo da smo pobedili ili izgubili, bili smo ravnopravni. Nijednom nismo otišli sa terena posramljeni. Ali, fudbal je takav da nekada, koliko god se trudili, rezultati nisu onakvi kakve želite - poručio je predsednik Hurma.



