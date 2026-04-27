Fudbaleri Karagumruka uspeli su da ostanu neporaženi u duelu sa Bešiktašom. Tim Aleksandra Stanojevića je odigrao bez golova sa ekipom koja pretenduje da naredne sezone predstavlja Tursku u evropskim takmičenjima.

Karagumruk je nakon nedavne pobede nad Fenerbahčeom uspeo da ostvari još jedan dobar rezultat protiv tima iz vrha tabele, ali mu po svemu sudeći to neće biti dovoljno da izbegne selidbu u niži rang.

Stanojevićev tim je poslednji na tabeli i ima 21 bod, sedam manje od kluba koji je prvi iznad zone ispadanja, a do kraja sezone su ostala još tri kola, tako da su šanse za opstanak u ligi svedene na domen teorije.

Treba istaći da razloga za zadovoljstvo zbog dešavanja na ovom meču imaju i u Crvenoj zvezdi. Šavi Babika je prošlog vikenda doživeo povredu, ali ona nije teže prirode pošto je bez problema proveo skoro 40 minuta u igri.

Podsetimo, brzonogi fudbaler je zimus napustio crveno-bele i prešao na pozajmicu u Karagumruk, a problemi sa povredom očigledno nisu veliki, pa će spreman dočekati letnji prelazni rok. Ostaje da se vidi hoće li se vratiti na "Marakanu" ili će morati da traži novi klub.