Košarkaši Studentskog centra su večerašnjim trijumfom izborili opstanak u regionalnom takmičenju, dok će Borac iz Čačka igrati u baražu za opstanak.



Najefikasniji u ekipi iz Podgorice bio je Mateo Drežnjak sa 19 poena. Kod gostiju, najbolji je bio Lovro Mazalin sa 16 poena.

Studentski centar je sezonu u ABA ligi završio na osmom mestu na tabeli plej-auta sa devet pobeda i 17 poraza, dok je Zadar drugi sa skorom 12/14.

Košarkaši Zadra će u prvom kolu plej-ina igrati protiv Spartaka u Subotici.