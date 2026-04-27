Meč je trajao sat i 39 minuta.



Zverev je tri puta uzeo servis francuskom teniseru, dok je Atman osvojio jedan brejk.

Atman je inače na startu turnira eliminsao Miomira Kecmanovića.



Zverev će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 16. tenisera sveta Rusa Karena Hačanova i 27. igrača sveta Čeha Jakuba Menšika.

Italijanski teniser Flavio Koboli plasirao se u osminu finala, pošto je u trećem kolu pobedio 96. igrača sveta Paragvajca Adolfa Danijela Valjeha posle dva seta, 6:3, 6:2.



Meč je trajao sat i 14 minuta.



Koboli, 13. igrač sveta, uzeo je tri puta servis paragvajskom teniseru, dok Valjeho nije osvojio nijedan brejk.



Koboli će u osmini finala igrati protiv 10. tenisera sveta Rusa Danila Medvedeva.