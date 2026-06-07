Nemački teniser Alekasnder Zverev napokon je došao do grend slem titule. On je u finalu Rolan Garosa pobedio Flavija Kobolija sa 3:2. Po setovima je bilo 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1.

Posle meča najpre se obratio Italijanu.

- Želim da čestitam Flaviju. Neverovatne dve nedelje. Igrao si odlično. Želim ti da jednog dana i ti podigneš ovaj trofej - rekao je Zverev.

Pre četiri godine je slomio skočni zglob u duelu protiv Rafaela Nadala, dok je pre dve izgubio finale od Karlosa Alkaraza.

- Ovaj teren je poseban za mene. Imao sam najbolje trenutke svog života na ovim terenima, ali i najgori, kada sam u onom ćošku pre četiri godine pokidao ligamente i imao dve slomljene kosti. Izgubio sam u finalu ove pre dve godine. Sada je konačno srećan kraj. Hvala puno lublici. Stvarno sam osetio da me je publika gurala tokom dve nedelje. Bez vas to ne bih mogao. Hvala puno - istakao je Saša.