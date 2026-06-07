Aleksandar Zverev je konačno dočekao prvu grend slem titulu. Nemački teniser je u finalu pobedio Flavija Kobolija sa 3:2 u setovima, pa je u četvrtom finalu došao do prvog trofeja na najvećim turnirima.

Italijan je odigrao izvanredan turnir. Niko nije očekivao da će se naći u finalu, a vrlo lako je mogao da dođe i do titule.Koboli je bio utučen nakon poraza, ali je ipak šmekerski čestitao protivniku.

- Nije mi lako da govorim sada, ali ću početi sa tobom Saša. Ako me ikada pitaju ko ovo zaslužuje, to si ti. Srećan sam zbog tebe, ali sam imao osećaj da sam blizu. Sledeći put ja da budem taj! Uvek je sjajno igrati ovde, jedna od najlepših nedelja u zivotu. Privilegija je igrati ovde, osećao sam pritisak, uvek je teško igrati ovde. Želim da zahvalim svima u plavom koji su iza mene (tim, porodica i prijatelji). Bilo je fantasticno raditi sa vama, uvek je velika privilegija, hvala vam. Moja mama je još živa, to je dobro (smeh). Nisam nikada zamišljao ovakav rezultat, nije kraj, ovo je samo početak, još sam mlad... Samo želim da uživam u momentu, da uživam na terenu sa mojim osmehom. Ne znam sta drugo da kazem, eto, veliki aplauz sa Sasu.