U finalu Rolan Garosa sastaju se Aleksander Zverev i Flavio Koboli. Ko god da pobedi biće mu to prva grend slem titula u karijeri. Nemcu će ovo biti četvrto finale nekog od najvećih turnira na svetu, a Italijanu prvo.

Zverev je treći na ATP listi, dok je Koboli 14. Biće ovo njihov peti međusobni okršaj, a nemački teniser vodi sa 3:1 u pobedama. Ove godine su se sastali u dva navrata i skor je 1:1.

Okršaj Saše i Flavija pomno će pratiti i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković.

Novak je eliminisan već u trećem kolu, pošto ga je posle velikog preokreta savladao Žoao Fonseka, pa je tako ostao bez 700 bodova, jer je prošle godine dogurao do polufinala. Već je poznato da će Đoković zbog toga nazadovati za tri mesta na najnovijoj ATP listi, ali bi pad mogao da bude još veći.

Naime, ako Koboli priredi iznenađenje i osvoji titulu popeće se čak na petu poziciju, što znači da će Srbin od ponedljka biti osmi reket sveta. Italijan bi u slučaju da savlada Zvereva imao 4.240 bodova, dok je Novak na 3.760.

Đoković je inače u veoma dobrim odnosima sa Zverevom, a sada će imati motiv više da bude uz njega.