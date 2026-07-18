Srpski fudbaler Nemanja Radonjić veliki je fan Kristijana Ronalda i nikako mu ne prija što je Leo Mesi u centru pažnje, odnosno što je ponovo uveo Argentinu u finale Svetskog prvenstva.

Ovog puta se Radonjić oglasio zbog fotografije na kojoj je i Novak Đoković, a koju mnogi smatraju najboljim sportskim selfijem svih vremena. Na njemu su veliki šampioni poput najboljeg tenisera svih vremena, njegovog prijatelja Toma Brejdija, legendarnog NBA košarkaša Kevina Durenta, a zatim i fudbalera Rija Ferdinanda, Rodrija, Emilijana Martineza i Lionela Mesija. Upravo je Mesi "zasmetao" Radonjiću.

Bivši fudbaler Crvene zvezde ispod objave je "tagovao" Kristijana Ronalda i uz njegovo ime okačio emotikon jarca - GOAT na engleskom znači jarac, ali i najbolji svih vremena. Time je srpski fudbaler pokušavao da poruči kako je Kristijano Ronaldo veći od Lionela Mesija.



