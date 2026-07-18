Iskusni gruzijski krilni centar je pod ugovorom sa Barselonom do leta 2027. godine, ali njegova budućnost u katalonskom klubu i dalje nije upotpunosti izvesna.

Prema informacijama koje su dostupne, otkupna klauzula u njegovom ugovoru iznosi oko milion evra, mada postoji mogućnost da Barselona i Šengelija postignu dogovor o sporazumnom raskidu saradnje, što bi olakšalo njegov odlazak.

Informaciju o interesovanju crno-belih za Šengeliju prvi je objavio Grk Makis Piluris, a iskusnog reprezentativca Gruzije u svojim redovima volela bi da vidi još nekoliko evroligaških klubova. Partizan je, navodno, među najaktivnijima i ozbiljno radi na mogućem transferu.

Neverovatno evroligaško iskustvo ima iza sebe Šengelija, a tokom karijere je igrao za Valensiju, Baskoniju, CSKA iz Moskve, Virtus iz Bolonje i Barselonu, uz status jednog od najboljih klinih centara u Evropi.

Crno-beli još nisu predstavili nijedno novo lice, iako se prema dostupnim informacijama očekuje da ekipu pojačaju Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis, Kevarijus Hejs, Alesandro Pajola i Alen Smailagić.

Iz kluba su otišli Dvejn Vapington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Šejk Milton, Aleksa Radanov i Bruno Fernando, a očekuje se i odlazak Džabarija Parkera.