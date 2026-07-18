Došlo je leto, a on je konačno dobio novi posao, ali ne onakav kakav je verovatno očekivao.

Miško Ražnatović se javio i podelio lepu vest za Kokoškova.

- Naše priјateljstvo јe počelo na košarkaškom terenu, sa loptom u rukama, u KK Voјvoda Stepa na Voždovcu, u Srbiјi, davne 1984. godine. Danas, 42 godine kasniјe, јoš uvek smo zaјedno, vođeni željom da istražimo.

Igor Kokoškov јe potpisao višegodišnji ugovor sa Projektom B gde će biti šef za razvoј igrača - objavio je Miško Ražnatović.

Kokoškov je tokom karijere bio asistent u brojnim klubovima u NBA ligi, tako osvojio prsten sa Detroit Pistonsima 2004, a kasnije samostalno vodio i reprezentacije Gruzije, Slovenije, Srbije. Sa Slovencima je bio prvak Evrope 2017. Radoio je i u Finiks Sansima kao glavni trener, kao i trener Fenerbahčea.