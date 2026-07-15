Blosomgejm (32) je sa Dubaijem potpisao dvogodišnji ugovor.
Američki košarkaš je prethodne četiri godine igrao za Monako, a tokom sezone 2025/26 u Evroligi je prosečno beležio 9,8 poena i 4,2 skoka.
On je tokom karijere igrao za nekoliko klubova u Razvojnoj NBA ligi, Klivlendu, Ironiju i Ulmu.
Dubai je prošle sezone osvojio ABA ligu, dok je u Evroligi zauzeo 11. mesto na tabeli.
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Blosomgejm (32) je sa Dubaijem potpisao dvogodišnji ugovor.
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19:44 | 0
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