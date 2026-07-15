Nihad Mujakić više nije fudbaler Partizana. Ovaj defanzivac će karijeru nastaviti u turskom Erzurumsporu.

Crno-beli će od reprezentativca Bosne i Hercegovine zaraditi 400.000 evra, dok je 28-godišnji štoper sa novim klubom potpisao ugovor na tri godine.

Mujakić je u Humsku stigao leta 2024. godine iz turskog Ankaragudžua u transferu vrednom 900.000 evra.

On je u dresu Partizana odigrao 34 utakmice i zabeležio jednu asistenciju, ali nije opravdao očekivanja.

Usledile su pozajmice u Ejupspor i Gazijantep, tokom kojih su turski klubovi preuzeli obavezu isplaćivanja njegove zarade.

Iako Partizan prodajom nije vratio čitav iznos uložen u Mujakićev dolazak, klub je kroz pozajmice i obeštećenje uspeo da nadoknadi značajan deo novca.

Ono što je posebno važno jeste da su crno-beli uspeli da se reše njegove plate. Mujakić je mesečno zarađivao oko 42.000 evra, odnosno više od pola miliona godišnje.