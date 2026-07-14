Bivša portparolka Partizana i novinarka Biljana Obradović je prvi put detaljno govorila o noći kada je japanski reprezentativac napustio Srbiju bez znanja kluba.

Prema njenim rečima, čitava akcija bila je pažljivo isplanirana uz pomoć inostranih advokata, dok rukovodstvo Partizana nije ni slutilo šta se sprema.

Obradović ističe da Asanovo ponašanje nije odavalo utisak igrača koji planira odlazak.

-Samo 15 dana pre nego što je otišao bili smo sa njim u Zoološkom vrtu, gde je snimao reportažu. Govorio je koliko mu se dopada Beograd i kako želi da živi ovde. U Partizanovom butiku napravili smo majice sa njegovim likom, a on je naručio oko 100 komada. U četvrtak smo igrali protiv Vojvodine, dao je gol, predala sam mu majice, on meni novac i sve je delovalo potpuno normalno", prisetila se ona gostujući na UNA televiziji.

Iza kulisa se, međutim, odvijao potpuno drugačiji scenario.

Zbog dvomesečnog kašnjenja plata Asano je stekao pravo da jednostrano raskine ugovor prema pravilima FIFA.

Istovremeno, uprava Partizana planirala je da ga proda u Ujedinjene Arapske Emirate za višemilionsko obeštećenje.

Japanac je tu opciju odbio, jer je želeo da karijeru nastavi u jednoj od liga petice.

Plašeći se da bi mogao da bude primoran na transfer koji nije želeo, odlučio je da tajno napusti Srbiju.

Pravi šok usledio je na Veliki petak.

-Sedela sam kod kuće u pidžami kada me je pozvao uplašeni Miloš Vazura. Pitao me je da li znam gde Asano stanuje na Novom Beogradu i zamolio me da proverim adresu. Kada sam mu javila gde je stan, rekao mi je: 'Asano je pobegao, više nije u Srbiji! Možeš li da odeš do njegove zgrade i pozvoniš na vrata? - ispričala je Obradović.

Nekadašnja portparolka Partizana odmah je otišla do zgrade u kojoj je Asano živeo.

Četiri sata čekala je ispred ulaza i u garaži, ali vrata niko nije otvorio.

"Stan je bio potpuno ispražnjen. Sve stvari bile su odnete. Jedino što je ostalo bila je njegova japanska pasta za zube u kupatilu", otkrila je.

Kasnije je, kako kaže, od prijatelja dobila potvrdu da je Asano neposredno pre odlaska uradio PCR test, koji je u tom periodu bio neophodan za izlazak iz zemlje.

Posebno težak trenutak bio je kada je trebalo obavestiti tadašnjeg trenera Aleksandra Stanojevića.

-Verujte mi, Stanojević je bio u potpunom šoku. Nije mogao da poveruje šta se dogodilo, jer niko u klubu nije očekivao ovakav rasplet. Asanu je bilo obećano da će mu sva dugovanja biti isplaćena odmah posle praznika, u ponedeljak, ali nije želeo da rizikuje - rekla je Obradović.

Ubrzo potom advokatica iz Njujorka dostavila je zvanično obaveštenje o jednostranom raskidu ugovora.

Iako je Partizan najavio da će pravdu potražiti pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani, pravila FIFA u vezi sa kašnjenjem isplata išla su u korist japanskog fudbalera.

Asano je nakon odlaska iz Humske nastavio karijeru u nemačkom Bohumu, potom u španskoj Majorki, a nedavno se vratio u domovinu, gde danas nastupa za Sanfreče Hirošimu.