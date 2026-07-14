Švajcarski golman Jan Zomer potpisao je danas ugovor sa Klub Brižom, saopštio je šampion Belgije.

Kako se navodi, iskusni 37-godišnji čuvar mreže, koji stiže nakon tri sezone u Interu, potpisao je ugovor do 2029. godine.

On je osvajao titule prvaka sa Interom, Bajernom iz Minhena i sa Bazelom, gde je i započeo karijeru. Sa klubom iz Milana stigao je i do finala Lige šampiona, ali je u finalu poražen od Pari Sen Žermena (5:0).

Za reprezentaciju Švajcarske branio je 94 puta, bio je učesnik tri Svetska prvenstva, a iz nacionalnog tima povukao se nakon poraza u četvrtfinalu od Engleske na Evropskom prvenstvu 2024. godine.