Ognjen Ugrešić je projektovan kao igrač koji bi ovoga leta svojim transferom trebao da donese ozbiljan i preko potreban prihod Partizanu, a prethodnih dana se kao glavni kandidat za angažovanje talentovanog ofanzivnog vezista spominjala italijanska Bolonja.

Italijanski mediji su tokom sedmice pisali o ponudi sa "Renato Dalare", koja je navodno uključivala paket od 8.000.000 evra, 30% od naredne prodaje i povratak Mihajla Ilića u beogradski tim. Onmah na prvi pogled - idealna kombinacija za crno-bele. Međutim, predsednik Partizana, Rasim Ljajić, je u izjavi za "Sportski žurnal" demantovao da je u Humsku stigla takva ponuda, ali ističe da se čak tri kluba ozbiljno interesuju za Ugrešića.

Postoji interesovanje tri kluba za Ognjena Ugrešića, ali, ponuda sa takvim opcijama kakve su se pojavile u medijima, zasad nema. Voleli bismo i mi da je tačno sve to, ali, na žalost nije - rekao nam je predsednik Partizana.

Spekulisalo se u prethodnom periodu da su pored Bolonje za Ugrešića interesovanje pokazali i Sasuolo, odnosno holandski Fejenord. Ovo svakako dobra stvar za crno-bele, budući da bi interesovanje sa više strana moglo da podigne cenu talentovanom fudbaleru.

Pored Ugrešića "parni valjak" bi mogao da ovoga leta unovči i kapitena Vanju Dragojevića, za kojeg je ozbiljno interesovanje pokazao Glazgov Rendžers. Škotski velikan je, navodno, već poslao ponudu od 4.500.000 evra, ali ona nije prihvaćena od strane Partizana koji se nada većoj sumi za defanzivnog vezistu.