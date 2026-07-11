Srpski košarkaš Uroš Plavšić novi je član rumunskog Kluža, koji je zvanično potvrdio njegov dolazak uoči početka nove sezone.

- Osvajač olimpijske bronze. Dolazi iz Crvene zvezde. Dobro došao u Kluž, Uroše Plavšiću - objavio je Kluž.

Plavšić je u leto 2024. potpisao trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, ali se nije proslavio u crveno-belom dresu. Snažni košarkaš je bio na pozajmicama u Bešiktašu i prošle sezone Bordou, a u karijeri je stekao i značajno međunarodno iskustvo. Bio je deo reprezentacije Srbije koja je osvojila bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu 2024, a prethodno je nastupao i u NCAA ligi za Tenesi i Arizona Stejt. Nosio je i dres Mege u sezoni 2023-24.

Srbin je sedmo pojačanje tima iz Transilvanije za sezonu 2026/27, posle Bobea Nikoleskua, Otisa Livingstona, Džejlina Mekririja, Dušana Beslaća, Malkolma Hila i Džavona Besa.