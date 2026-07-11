Košarkaška franšiza Denver Nagetsa je do sada ovog leta napravila samo jedan potpis. Stigao je Marvin Begli, a Jonas Valančijunas je napustio klub.

Tim iz Kolorada nije aktivan na marketu, dok je sada i jedna od najvećih zvezda tima Kem Džonson objavio da se povlači. Ipak, ne iz košarke.

Radi se o šali koju su napravili na društvenim mrežama ove ekipe, kako bi poboljšali komunikaciju sa navijačima putem društvene mreže X.

Denver Nagetsi su odigrali prvi meč Letnje lige, a tu je u publici bio upravo Kem Džonson, koji je dobio zadatak da postane admin na zvaničnom X nalogu Denver Nagetsa.

On je tako objavio nekoliko tvitova, a onda je naprasno objavio i onaj konačni.

- Hej ljudi, zvanično se penzionišem kao admin. Hvala, bilo je zabavno, Bog vas blagoslovio - napisao je Kem Džonson, kome karijera admina i nije baš potrajala.