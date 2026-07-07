Slavni španski centar Pau Gasol bio je upitan da uporedi Nikolu Jokića sa mnogim velikim zvezdama današnjice i mora se priznati da bi se odgovori dopali širokoj srpskoj javnosti.

Gasol je prvo Jokića izabrao ispred Luke Dončića, a onda i ispred Viktora Vembenjame, kao Kajrija Irvinga i Janisa Adetokumbo.

Ono što je bilo interesantno jeste da je bez pogovora izabrao Nikolu ispred jednog Stefa Karija, ali i Kevina Duranta, dva reprezentativca Sjedinjenih Američkih Država koji godinama vladaju u NBA ligi.

- Moram da kažem Jokić - izabrao je Gasol srpskog košarkaša čak i ispred Lebrona Džejmsa!

Ipak, jedini u ovom redu za kojeg se jasno opredelio ispred Jokera jeste veliki Majkl Džordan.

No, taman kada je trebalo da ode, u konkurenciju je dodat i Kobi Brajant, a Gasol se samo nasmejao tome i nije dao odgovor.

Bilo kako bilo, jasno je koliko Pau ceni kvalitete Jokića.