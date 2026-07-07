Pobednik ovog meča u polufinalu će igrati protiv Janika Sinera.

ĐOKOVIĆ - OŽE-ALIJASIM (18.30)

18.11 - Zverev je upravo završio posao protiv Lehečke. Srbin i Kanađanin uskoro na terenu.

17.15 - Zverev je odigrao katastrofalno u nastavku, uzeo je tek jedan poen u tri gem i Čeh je dobio treći set sa 6:3. Srbin i Kanađin će morati da se strpe...

16.28 - Koko Gof je upravo završila posao. Uskoro se očekuje da na teren izađu Lehečka i Zverev i završe svoj meč. Posle njih poćeće okršaj Đokovića i Alijasima.

15.55 - Gof je izjednačila. To znači da se ponovo odlaže početak Đokovićevog meča i izvesno je da neće početi pre 17.30.

15.45 - Pegula je dobila prvi set, u drugom je 3:3.

15.14 - U tri od četiri meča Novak je izgubio po set, a na putu do četvrtfinala bio je bolji od Vua, Cicipasa, Rinderkneša i Safijulina. S druge strane, Ože-Alijasim je u pet setova izbacio Davidoviča Fokinu, a prethodno je bio bolji od Dženga, Prižmića i Ševčenka sa po 3:0.

15.13 - Biće ovo treći međusobni okršaj Đokovića i Alijasima. Novak je 2022. godine slavio na mastersu u Rimu, dok mu se Kanađanin revanširao iste godije na Lejver kupu.

15.11 - Prema prvobitnom planu Novak i Feliks su na Centralni teren trebali da izađu kao drugi po redu, odnosno po završetku meča Koko Gof - Džesika Pegula koji počinje u 14.30. Međutim, posle Amerikanki na teren će Jirži Lehečka i Aleksander Zverev čiji meč je prekinut u ponedeljak zbog "policijskog časa". Nemac vodi 2:0 u setovima, a u trećem je 3:3.

15.10 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen četvrtfinalu Vimbldona u kojem se sastaju Novak Đoković i Feliks Ože-Alijasim. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Londona.