16.53 - Siner je završio posao, pobedio je Štrufa i sada čeka boljeg iz duela Đoković - Alijasim.

16.30 - Janik Siner vodi sa 2:0 u seotivma.

16.28 - Koko Gof se plasirala u polufinale pobedivši Džesiku Pegulu sa 2:1.

15.15 - Janik Siner vodi sa 7:5 i ima brejk prednosti u drugom setu protiv Jan-Lenarda Štrufa

13.10 - Mats Vilander je govorio o Novaku Đokoviću:

-Već sam bio prilično optimista, još polovinom turnira na Australijan openu u januaru, ali još više sam ovih dana. Uočio sam i fundamentalnu razliku: u Melburnu, imao sam utisak da gledam nekog ko misli da može da odigra dobro, ali ne i da osvoji turnir, dok u Londonu, Novak kog sada gledam, daje mi osećaj da može da ide do samog kraja. Naravno, Alkaras nije tu, ali ni Siner nije takva pretnja na travi kao što je na tvrdim podlogama. Pored toga, mislim da je važan faktor u svemu i to što se Siner pomalo muči od početka turnira. U moje najbolje vreme, na grend slemu je bilo isto, ako bih video da se Ivan Lendl muči usput, to bi mi davalo dodatnu snagu - rekao je Vilander za L'Ekip.

11.00 - Na terenu će biti i Janik Siner, koji za polufinale igra protiv Jan-Lenarda Štrufa. To je prvi meč na Terenu 1 i počinje u 14 časova. Igra se danas i drugi meč četvrtfinala u ženskom singlu između Osake i Muhove.

10.03 - Aleks de Minor je iskreno govorio posle poraza.

-Slama me iznutra sve ovo. To je surova realnost. Uložio sam mnogo, mnogo sati u svoj zanat i bezbroj godina rada da bih imao priliku za ovakve trenutke. A kada vidim da nisam dorastao zadatku, to slama čoveka. Da, baš je teško.

10.02 - Flavio Koboli ide dalje... Finalista ovogodišnjeg Rolan Garosa pobedu je proslavio u stilu Kristijana Ronalda, odradivši čuveno „Siuuu“.

10.01 - Novak Đoković danas izlazi na teren, ali... Novak Đoković i Feliks Ože Alijasim neće početi duel u 16 časova po srednjeevropskom vremenu.To je bio prvobitni plan i trebalo je da njih dvojica budu na trenu odmah posle Džesike Pegule i Koko Gof. Međutim duel Lehečke i Zvereva i pravilo o policijskom času u Londonu su sve promenili. Naime Lehečka i Zverev su u 11 sati po lokalnom vremenu morali da spakuju svoje stvari i da odu sa terena u sred trećeg seta. Bilo je 3:3 tada i 2:0 za Zvereva u setovima. Tako će duel Đoković – Ože Alijasim početi nešto kasije nego što je prvobitno planirano. Veoma je nezahvalno prognozirati kada bi duel mogao da počne, ali ne treba ga očekivati pre 17 časova.

10.00 - Dobro jutro i dobro došli na još jedan dan Vimbldona. Šta se juče dešavalo, pogledajte OVDE.